La Juve pensa a Berardi

Il raduno è fissato per il 10 luglio, ma in casa Juve la settimana in arrivo sarà già di ripartenza. Il più atteso, senza dubbio, è Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore sportivo è atteso alla Continassa per mercoledì, quando tutti i nodi sul suo contratto saranno sciolti. Il calciomercato però non permette pause e Giuntoli sarebbe già al lavoro per concretizzare i primi movimenti dopo la conferma di Rabiot e l'arrivo di Weah. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Domenico Berardi. Potrebbe essere il fantasista del Sassuolo a raccogliere l'eredità di Angel Di Maria.

Domani intanto riprenderanno gli allenamenti con una settimana di anticipo due bianconeri che non hanno potuto concludere la stagione per infortunio: Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Se per il giovane italiano l'obiettivo è tornare in campo il prima possibile dopo la frattura della clavicola, per il francese questi primi giorni di lavoro saranno importanti anche per capire i margini del suo futuro in bianconero.

Capitolo Toro. Messo in cascina l'acquisto a titolo definitivo di Bellanova, l'arrivo del terzino sinistra Doig dal Verona sembra solo questione di tempo. L'altro nome caldo sull'asse con gli scaligeri è quello di Tameze, centrocampista che lo stesso Juric aveva lanciato tre anni fa nel suo Verona.