La "prima" della Juve con pochi volti nuovi, Allegri attende novità

Per la Juve, ultima squadra della serie A, sarà il debutto stagionale dopo il forfait del Barcellona causa intossicazione alimentare dei blaugrana. L'appuntamento è per questa notte a Los Angeles contro il Milan con una formazione che però presenterà poche novità rispetto a quella dello scorso anno. Il solo volto nuovo sarà quello di Timothy Weah che debutterà in bianconero contro la squadra che ha fatto grande suo padre. Per il resto in casa Juve si attende con una certa trepidazione l'esito della sentenza Uefa sulle plusvalenze dalla quale dipende anche parte del mercato: in caso di esclusione dalla Conference League, Giuntoli potrebbe operare la politica dei tagli alla rosa con maggiore decisione, mentre un'eventuale partecipazione alla cenerentola delle competizioni continentali determinerebbe l'esigenza di allargare i numeri dell'organico a disposizione di Allegri. Gli obiettivi numero uno continuano a portare nomi di Lukaku e Kessie ma la chiusura appare ancora lontana.

Sull'altra sponda cittadina il Toro ha invece conosciuto ieri il nome del primo avversario ufficiale della stagione: nel debutto in coppa italia, all'Olimpico, alla vigilia di Ferragosto, i granata se la vedranno con la vincente della gara tra Vicenza e Feralpi Salò. Difficilmente quel giorno sarà però in campo Vanja Milinkovic Savic il cui problema muscolare è più serio del previsto e richiederà una attenta gestione per avere il serbo tra i pali nel debutto di campionato.