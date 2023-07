Il portale dell'Autorità Anti Corruzione frena l'azienda Zero

Il freno è arrivato dal portale dell' Anac, l'autorità nazionale anti corruzione, che ha per ora messo in stand by la possibilità per l'Azienda zero di diventare stazione appaltante ovvero di bandire in autonomia gli appalti che riguardano il sistema sanitario. Una galassia che comprende dalle forniture di beni e servizi, agli appalti alle cooperative e società private di medici e infermieri gettonisti.

A pesare sarebbero stati alcuni fattori come il numero del personale e la quantità di gare effettuate negli ultimi tempi. Commenta Carlo Picco commissario di Azienda Zero: “non si tratta di una bocciatura e sono in corso interlocuzioni per risolvere alcune problematiche tecniche”. E aggiunge che Azienda zero "fino al 30 giugno 2023 ha operato come stazione appaltante. In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, dal 1 luglio ha dovuto procedere con l'iscrizione on line. Tra i requisiti era richiesto di indicare il numero di gare già svolte ed è del tutto evidente che, considerata la recente nascita di azienda zero il numero non fosse sufficiente"

La frenata alla super asl, fiore all'occhiello dell'amministrazione di centro destra, ha suscitato immediate reazioni nel PD.

"I requisiti per diventare stazione appaltante chiedono strutture dedicate ed esperienze maturate che non ci possono essere in un'azienda così nuova. La Regione dimentica inoltre di avere già le società di committenza regionale" ha dichiarato il consigliere Daniele Valle a margine di una conferenza stampa indetta oggi contro i tagli alla sanità e per presentare una proposta di legge nazionale, che parta dal Piemonte, e che fissi in modo definitivo l'investimento del 7, 5 del pil nella sanità, percentuale che ad oggi subisce continue oscillazioni.