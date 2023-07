L'autopompa, lo schianto in giardino e la morte di Massimo Viglierco

Era alla guida dell'autopompa, Massimo Viglierco, per sconfiggere le fiamme come sempre in prima linea, anche stavolta, purtroppo l'ultima. Con altri due colleghi vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, che coordinava, stava andando verso un incendio all'interno di un appartamento a Castellamonte, quando il mezzo su cui viaggiavano è finito fuori strada, per cause ancora in fase di accertamento. L'incidente è avvenuto attorno alle 7 di sera sulla Provinciale 222 tra Castellamonte e Baldissero Canavese. Il mezzo ha abbattuto una cancellata finendo nel giardino di una casa lungo la strada. Gli altri due colleghi, feriti, sono stati ricoverati all'opedale di Ivrea.

La corsa in ospedale

Trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Per Massimo Viglierco però, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. 55 anni, trasportato in autombulanza, é arrivato in arresti cardiaco in ospedale a Torino, dove i sanitari hanno provato inutilmente a rianimarlo per 90 minuti. La notizia è stata data dai Vigili del fuoco via Twitter, con un messaggio di dolore i suoi colleghi di Ivrea si stringono attorno alla famiglia, porgendo il cordoglio loro e dei vigili di tutta Italia. "Alla sua famiglia il cordoglio del capo dipartimento Laura Lega, del capo del corpo Carlo Dall'Oppio e dei colleghi vigili del fuoco di tutta Italia", si legge in una nota dei Vigili del fuoco.