Lavoro, in Piemonte i contratti più lunghi

Un quarto degli oltre 600mila contratti di lavoro terminati nel 2022 in Piemonte aveva una durata di oltre un anno. La percentuale precisa è del 25,2 per cento, ed è la più alta rispetto alle altre regioni italiane. Quasi il 9 per cento durava invece da 1 a 3 giorni, il 14 per cento da 4 giorni a un mese, il 16 per cento da 31 a 90 giorni, il 34 per cento da 3 a 12 mesi.



Numeri da cui si evince una durata media più lunga dei contratti, numeri che si discostano dalla media italiana, che ha visto il doppio della durata di contratti terminati da 1 a 3 giorni, e quasi la metà della durata dei rapporti cessati di oltre un anno.



Ma lo scenario potrebbe cambiare nei prossimi mesi, secondo un'analisi di Mauro Zangola, ex direttore del centro studi dell'Unione industriale di Torino. Il nuovo decreto lavoro, che agevola il rinnovo di contratti inferiori a un anno, potrebbe avere - sostiene l'ecoonmista - un impatto significativo sui rapporti a breve termine in una regione come il Piemonte in cui avanza il terziario, settore nel quale sono più diffuse queste tipologie di contratti.



E se le agevolazioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato per i giovani Neet, cioè che non studiano né lavorano, vanno nella giusta direzione, potrebbero non essere sufficienti, aggiunge Zangola. Rischiando così un'inversione di tendenza rispetto ai risultati degli ultimi mesi, che hanno visto in Piemonte aumentare i nuovi contratti a tempo indeterminato e diminuire quelli a somministrazione.