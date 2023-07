L'intenso rapporto tra la Valle Po e il Concerto di Ferragosto

Le note più alte di nuovo a invadere la Valle Po. Come in quella primissima edizione, era il 1981. Vivaldi e il Gigante di Pietra, il Monviso, a battezzare il Concerto sinfonico di Ferragosto. L'orchestra Bruni, il maestro Giovanni Mosca... Un'intuizione che diventa tradizione. Sebbene nata un po' per caso, durante una passeggiata ad alta quota dell'allora primo violino Bruno Pignata.



In Valle Po il concerto, divenuto anche appuntamento televisivo grazie a Gian Franco Bianco, sarebbe poi tornato altre volte. Le più recenti: 2013, Pian del Re. E 2018 sulle alture di Pian Munè.