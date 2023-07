Cantieri del PNRR, oltre la metà già in fase di realizzazione

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una grande occasione per il territorio, e la Città Metropolitana ha il compito sia di attuare in proprio una serie di progetti, sia di coordinarne altri. Per la ex provincia di Torino gli interventi diretti sono 86 e valgono 11milioni: 53 sono in corso di realizzazione, per 23 si puo' andare a bando, 10 sono in progettazione. Non si registrano ritardi o criticità importanti rispetto alle scadenze, i cittadini vedranno presto i risultati.

La Città Metropolitana coordina poi altri 133 progetti per un totale di 263 milioni, che fanno parte dei Piani Urbani Integrati e la qualità dell'abitare, con realizzazioni di housing sociale e luoghi condivisi per la comunità. 48 sono già in fase esecutiva.

Una mole di interventi che porterà cambiamenti piccoli e grandi: nel capoluogo le 17 biblioteche civiche nuove o rinnovate, compresa quella centrale prevista a Torino Esposizioni, ma c'è anche la sistemazione a Bussoleno dell'ex scuola professionale che diventa sede di associazioni del territorio o la riforestazione del monte Musinè, migliaia di nuovi alberi per combattere il dissesto idrogeologico e migliorare la qualità ambientale.



Nel servizio, l'intervista a Stefano lo Russo, sindaco della Città metropolitana di Torino