Trasporto pubblico, l'ombra dei rincari. Il biglietto di bus e metro potrebbe salire a 2 euro

Inflazione che galoppa, e aumenta al 9 per cento, abitudini diverse, con un maggiore ricorso allo smart working, e un aumento generale dei costi energetici.

Ecco le cause del sempre più probabile aumento di 30 centesimi dei prezzi dei biglietti del trasporto pubblico locale, ventilato nei giorni scorsi dal sindaco di Torino, Stefano Lorusso.

A questo cielo che si va via via scurendo si aggiungono i mancati ristori, previsti dai decreti del governo, ma non ancora arivati in Piemonte: 28 milioni di euro non ancora consegnati da palazzo Chigi alla nostra Regione per autobus, treni, metro e tram, suddivisi in 15 milioni di euro per la città e 13 per la rete extraurbana.

E poi c'è la tegola più pesante di tutte, quella dell'inflazione, che erode il valore del denaro e rende insufficienti le risorse stanziate in passato.

"Ci auguriamo - queste le parole di Serena Lancione, presidente dell'associazione nazionale autotrasporto viaggiatori e amministratore delegato del Gruppo torinese trasporti, pronunciate questa mattina a Casale monferrato durante l'assemblea annuale dell'Anav - che la regione aggiunga 28 milioni su un totale di 270 milioni destinati al settore".

Questo solo per compensare l'inflazione, contenere l'aumento dei costi dei biglietti, continuare a investire nella transizione energetica.