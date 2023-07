L'omicidio del clochard di Porta Palazzo, degrado ai confini del centro

Vivono accampati sotto le porte palatine. Pochi cartoni sotto gli archi della ex-ghiacciaia, dove trovar riparo anche quando piove. Un posto ambito, dove custodire piccoli oggetti che diventano essenziali quando si vive per strada. Una coperta, una padella. Bottino importante per cui si può anche morire. Come è successo al clochard 30enne ucciso a colpi di cacciavite. Arrestato per il delitto un sessantenne senza fissa dimora. Si chiama Mohammed Kassimi, è nato in marocco ma con il passaporto spagnolo. Ancora da accertare il motivo della lite.

Storie di disperazione e di disagio. Di solitudini e rischi che aumentano per l'uso di alcool e droga

servizio di Silvia Bacci, intervista a Cesare, operatore della Bartolomeo&C.





Storie di strada che gridano aiuto