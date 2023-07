L'ottovolante del prezzo del risone

Prezzi del risone alle stelle per la siccità, tra fine 2022 e inizio 2023, poi crollati da marzo per la contrazione della domanda causata anche da una sostanziale riduzione dei consumi. E’ la conseguenza diretta degli aumenti dei costi del riso sugli scaffali del supermercato: un quadro di mercato allarmante, per il settore, che ha portato Cia e Confagricoltura a lanciare un appello ai risicoltori.

Le associazioni chiedono di non vendere al di sotto della soglia dei costi di produzione, fissata intorno ai cinquanta euro al quintale.



In questa situazione sembra addirittura risultare conveniente stoccare il riso greggio, in vista di una ripresa delle quotazioni in autunno, con il nuovo raccolto.

Servizio di Simona Marchetti

Intervista a Manrico Brustia, responsabile riso Cia Piemonte e Benedetto Coppo, presidente Confagricoltura Vercelli