Con Valerio Binasco Pirandello torna nella "sua" Coazze

Nella novella Gioventù del 1902, Luigi Pirandello la chiamò con uno pseudonimo Cargiore. Ma in realtà il paesino in cui è ambientata la storia è Coazze, in Val Sangone, dove l'anno prima l'autore siciliano aveva trascorso alcune settimane in villeggiatura dalla sorella Lina. Lì scrisse un Taccuino di Coazze e trovò l'ispirazione per diverse opere pubblicate negli anni seguenti: oltre a Gioventù, anche La Messa di quest’anno e Suo marito. Testi reinterpretati dall'attore Valerio Binasco, che per una sera sono tornati a risuonare a Coazze, dove sono stati concepiti, sotto la regia di Giulio Graglia e nell'ambito del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del '900.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Enrica Politano, interviste a Giulio Graglia, direttore artistico del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del '900, e a Valerio Binasco, attore