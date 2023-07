Manutenzione dei fiumi, nuovo bando della Regione

Nuovi finanziamenti in arrivo per migliorare gli ecosistemi di fiumi e laghi. Si tratta di risorse finanziarie del Fondo europeo di sviluppo regionale. Un pacchetto di 22 milioni da qui al 2025.

Il bando

Acqua, suolo, vegetazione: la Regione destinerà 22 dei 475 milioni di euro a disposizione per la transizione ecologica, per la gestione e manutenzione degli ecosistemi fluviali. Con un primo lotto, nel 2023, da 12 milioni di euro. Al bando potranno partecipare Città metropolitana, Province, Comuni e parchi.

Gli interventi

Si tratta di interventi per migliorare le sponde, gestire meglio il letto dei fiumi sia di fronte ai periodi di siccità che alle piene improvvise. Ad esempio, con una corretta disposizione degli alberi, in modo che sostengano le sponde, filtrino le acque e non vadano invece a intasare i letti. Ma anche per migliorare l'habitat degli animali e sostenere la ricarica delle falde. Natura, siccità e alluvioni: tutto è collegato.