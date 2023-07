Mario Massaglia vince l'edizione numero 41 della Cesana-Sestriere

“E' una soddisfazione immensa, non immaginavo proprio di riuscire ad arrivare a questo risultato. Avevo vinto dei raggruppamenti però fare l'assoluto, a casa, con il PA 9/90 di Stefano Di Fulvio che ha il record...penso di averlo onorato molto bene, sono molto contento”.

Mario Massaglia non ha tradito le attese. Il torinese, favorito della vigilia a bordo della sua Osella PA 9/90 ha conquistato la quarantunesima edizione della Cesana-Sestriere, la cronoscalata delle Alpi Olimpiche. Una gara valida per i campionati europeo e italiano di categoria: 10.400 metri con 42 curve, un passaggio al Champlas du Col ed un dislivello di quasi 700 metri. Un percorso affrontato a tutto gas, con passaggi tra ostacoli e guard rail sfiorati alla massima velocità. Oltre 150 i piloti in gara, alla guida di diverse vetture come barchette, gran turismo, rally e monoposto.

Cronoscalata Cesana-Sestiere: il percorso, i partecipanti, i risultati

Il tutto sotto gli occhi di un folto pubblico arrivato per vivere le emozioni di una "classica" nata nel 1961, su iniziativa dall’Automobile Club Torino, ancora oggi organizzatore, come evento collaterale delle celebrazioni del Centenario dell’Unità d’Italia. Quella di Massaglia è la prima vittoria di un torinese sulle strade di casa anche se, con il suo tempo di 4 minuti, 51 secondi e 20 centesimi non è riuscito ad avvicinarsi al record siglato da Stefano di Fulvio nel 2016 quando coprì il percorso in 4 minuti, 30 secondi e sei centesimi.

Ad aprire la giornata l’iniziativa “Ogni pilota un albero”, che nasce da un progetto della Commissione Autostoriche di ACI: u albero è stato posto a dimora presso il Municipio di Sestriere. Un gesto simbolico a cui seguirà la piantumazione di altri 110 piante in autunno sul territorio.