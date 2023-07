Meisino, la natura nella città

Ci sarà una struttura per lo sport e per l'educazione ambientale dove oggi c'è una cascina abbandonata, 900 nuovi alberi, sentieri più accessibili anche per i disabili, attrezzature per la ginnastica e per i giochi, e la riserva a protezione speciale sarà più isolata. L' area del Meisino a Torino, parte del Parco del Po, è interessata da un progetto del Comune che prevede anche servizi, area ristoro e giochi. Il progetto dev'essere concluso e collaudato entro il 2026, per il Pnrr. L'Assessore al Verde Pubblico Francesco Tresso è convinto che sarà migliore e più accessibile anche a chi ha problemi di mobilità. Accolte le proposte di modifica del Parco del Po, dice il presidente, Roberto Saini, ma per Laura Lossi, portavoce del comitato spontaneo “Salviamo il Meisino”, la natura va rispettata così com'è, senza bisogno di giochi e impianti sportivi. 7.500 firme contro il progetto, premiato dall'Europa per la sostenibilità ma - dice il comitato - senza coinvolgere i cittadini. Tgr Piemonte

