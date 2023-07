Crescono gli arrivi via mare, in Piemonte accolti 10.700 migranti

A Torino la struttura di via Traves - solitamente usata d'inverno per i senzatetto - dalla prima metà di luglio accoglie in via provvisoria 50 migranti adulti sbarcati nel Sud Italia, con la gestione affidata alla Croce Rossa. È la prima volta che accade e dà le dimensioni dell'aumento degli arrivi via mare, che si riflette anche sul Piemonte e che ha saturato i posti disponibili nei centri di accoglienza della regione.

Al 18 luglio - secondo i dati del ministero dell'Interno - sono 10mila e 700 i migranti in carico al sistema piemontese, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La maggior parte di queste persone - 8.400 - si trovano nei centri di accoglienza, altri 2mila nella rete Sai gestita dagli enti locali. In totale il Piemonte si sta occupando del 9% dei migranti presenti in Italia.

La metà circa è accolta tra Torino e provincia, ma anche gli altri territori fanno la propria parte. A Cuneo sono attese a giorni 700 persone e la Prefettura sta cercando realtà che le possano gestire. Ma farlo non è semplice: a Torino di recente due diversi bandi per aprire nuovi centri di accoglienza sono andati deserti. Il problema non è la mancanza di enti gestori ma di strutture idonee: lo aveva detto qualche mese fa anche il prefetto Raffaele Ruberto, lanciando un appello per recuperare gli immobili pubblici dismessi.

Anche perché l'aumento degli arrivi di migranti si ripropone ciclicamente a ogni inizio di estate. Quest'anno, a complicare ulteriormente le cose, c'è il fatto che gli arrivi siano proseguiti anche negli ultimi mesi del 2022, complice il meteo favorevole, e si siano sommati alla gestione dei profughi ucraini.