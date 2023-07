Miressi d'argento nella staffetta 4x100 stile libero

Medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta 4X100 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. La squadra composta da Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon, con un tempo di 3 minuti, 10 secondi e 49 centesimi, conquista il primo podio azzurro per il nuoto tra le corsie nel corso dei campionati del mondo.

Medaglia d'oro per l'Australia con un tempo di 3 minuti, 10 secondi e 16 centesimi, bronzo per gli Stati Uniti in 3 minuti, 10 secondi e 81 centesimi.

Queste le parole di Alessandro Miressi, trascinatore della staffetta in prima frazione, ai microfoni di Raisport: "Sono contento della mia prova individuale. Ci abbiamo provato fino alla fine e siamo stati tutti e quattro bravissimi. Ci siamo riconfermati nuovamente secondi".

Servizio di Davide Denina

Montaggio di Benedetto Mallevadore