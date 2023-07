Bardonecchia scossa dal caso molestie

13 agosto 2022, a Bardonecchia è festa patronale e in paese c'è il pienone. A fine giornata, l'allora comandante dei vigili Alessandro Lovera manda un messaggio alla sindaca Chiara Rossetti. "Oggi eri stupenda" scrive, secondo quanto riportato dalla procura di Torino. Una frase sgradita che si sommerebbe ad altri episodi avvenuti nel corso dell'anno, approcci fisici non consensuali e "attenzioni" ritenute troppo pressanti. Presunte molestie che la prima cittadina ha deciso di denunciare.

L'inchiesta

Lovera, 52 anni, come anticipato dal quotidiano Repubblica, è finito sotto inchiesta. Oltre che di molestie aggravate, è accusato di peculato e di fraudolento danneggiamento di beni assicurati. L'uomo, infatti, secondo i magistrati avrebbe utilizzato per fini personali due monopattini della polizia locale e falsificato le prove di un incidente sugli sci che ha coinvolto un suo familiare. Per questo reato sono indagati anche il responsabile del soccorso delle piste di Bardonecchia, il responsabile dell'ufficio vendita ski pass e un medico.

La denuncia

Il cuore dell'inchiesta, chiusa giorni fa dalla Procura, riguarda però gli episodi denunciati dalla sindaca. Nelle carte sono riportati anche un presunto "strusciamento" che sarebbe avvenuto davanti ad altre persone, un bacio sulla guancia, un appostamento davanti al Comune. Lovera, che nel 2023 non è stato riconfermato comandante ma continua a lavorare alla locale, ora dovrà essere ascoltato dai magistrati. "Ho raccontato la verità per tutelare me stessa e il mio Comune", dice Rossetti. "Come persona, insegnante, mamma di due figli e sindaco, ho voluto denunciarlo perché è la cosa giusta da fare in situazioni del genere".

Servizio di Marco Procopio

montaggio di Elisa Pozzati