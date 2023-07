Morto monsignor Bettazzi, storico vescovo d'Ivrea e ultimo testimone del Concilio Vaticano II

ll vescovo emerito di Ivrea, monsignor Luigi Bettazzi è morto alle 4 del mattino di oggi, domenica 16 luglio. Aveva 99 anni. Ieri l'attuale vescovo di Ivrea, Edoardo Cerrato, aveva invitato i fedeli alla preghiera: “Accompagniamo monsignor Bettazzi che si sta avviando lucidamente al tramonto terreno. La nostra preghiera lo sostenga”. "Il vescovo - fanno sapere dalla diocesi - ha ricevuto l'Eucaristia, l'Unzione degli infermi e la benedizione papale, con grande lucidità, rispondendo con un filo di voce alle preghiere e manifestando una sorridente riconoscenza alle persone che gli sono state accanto".

La vita

Monsignor Bettazzi era nato a Treviso il 26 novembre del 1923. Dal Veneto, in gioventù, si era trasferito a Bologna, città di provenienza della madre, dove è stato ordinato sacerdote nel 1946. Nel 1963 è stato nominato vescovo titolare di Tagaste e vescovo ausiliare di Bologna. Ha partecipato a tre sessioni del Concilio Vaticano II al termine del quale è stato ordinato vescovo di Ivrea, diocesi che ha amministrato fino al 1999. Si è poi trasferito nel castello vescovile di Albiano (Torino), dove risiedeva. L’ultima sua uscita risaliva alla fine del giugno scorso quando, in occasione della festa di San Giovanni, è stato ospite della parrocchia di Vico Canavese, dove ha celebrato la messa, ha partecipato al pranzo ed ha assistito al concerto. Le sue condizioni di salute hanno iniziato a peggiorare nei giorni successivi.

Le opere

Monsignor Bettazzi è stato l’ultimo vescovo in vita tra i partecipanti al Concilio ecumenico Vaticano II, molto amato ed apprezzato non solo per la sua attività pastorale, ma anche per le sue riflessioni su lavoro, politica e pace. Nel 1968 venne nominato presidente nazionale di Pax Christi, per diventarne poi nel 1978 presidente internazionale, fino ad arrivare nel 1985 a vincere il premio onternazionale dell'Unesco per l'Educazione alla pace. Autore di numerosi libri, era l'ultimo vescovo italiano ancora vivente presente al Concilio Vaticano II.