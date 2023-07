Scarrozzati nel tempo

Era su un tram a cavalli come questo che alla fine dell’Ottocento lo scrittore Edmondo De Amicis viaggiava per Torino. Gli dedicò un libro, “La carrozza di Tutti”, in cui dipingeva un affresco della quotidianità e un ritratto dei torinesi incontrati tra i sedili. Il tram a cavalli 197 del 1880 è arrivato fino a noi. E’ al centro di una piccola sala espositiva alla stazione Sassi della cremagliera per Superga. Una visita che trasporta nel passato. In mostra 150 anni del trasporto pubblico di Torino, dagli esordi fino ai sistemi più moderni. Un percorso allestito da GTT insieme all’Associazione Torinese Tram Storici, per scoprire tutti gli aspetti di questo mondo, dai biglietti agli attrezzi di lavoro, dagli strumenti di lavorazione ai cimeli delle vetture. Tra le curiosità, i sistemi per gli scambi, che permettono ai tram di cambiare percorso: prima erano manuali, oggi c’è una radiofrequenza. Oppure la rotaia rimasta sepolta per circa 70 anni, ritrovata durante i lavori di rifacimento di via XX settembre. Del resto, la tranvia Sassi Superga è in se stessa un pezzo di storia: nasce nel 1884 ed era all’inizio una funicolare. Nel 1934 per superare la pendenza massima venne istituito il sistema a dentiera, una ruota dentata che aiuta il trenino a salire sui tratti più ripidi.