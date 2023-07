Nasce la Juve di Giuntoli: risparmio e talenti low cost

Raggiunto nell'ultimo giorno utile l'accordo con Cristiano Giuntoli, c'è ora da capire come l'artefice dello scudetto del Napoli disegnerà la Juve del futuro. Senza la Champions e con la partecipazione alla Conference ancora sub-iudice, l'obiettivo minimo con il quale partirà la squadra di Allegri sarà quello di entrare nei primi quattro posti. Un traguardo che dovrà però incrociarsi con l'esigenza di risanare il bilancio. Il curriculum del nuovo responsabile dell'area tecnica bianconera parla appunto di un manager che ha saputo costruire i successi scovando campioni dal nulla e rinunciando spesso ai nomi più celebrati.

Non più incedibili

Proprio quello che serve alla Juve che dopo aver ottenuto il sì di Rabiot, nuovo uomo simbolo della squadra, dovrà salutare qualche pezzo pregiato. Tra i pali uno tra Szczęsny e Perin è di troppo e il sacrificato potrebbe essere il polacco. Vlahovic e Chiesa non sono incedibili e uno dei due potrebbe partire, soprattutto se arriveranno offerte importanti. In entrata potrebbero esserci talenti come l'atalantino Højlund o magari qualche sconosciuto al grande pubblico com'era fino una anno fa il georgiano Kvaratskhelia.

Alessandria, che giornata

Intanto, cambiando latitudine e serie, nel calcio piemontese si è vissuta ieri una giornata di ansia ad Alessandria, dove nel pomeriggio si era diffusa la voce, poi mostratasi infondata, di un problema nella fideiussione presentata dai grigi per l'iscrizione al campionato di C. In realtà e tutto in ordine e il presidente Benedetto può proseguire nella costruzione della squadra.