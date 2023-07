Nasconde la droga tra le creme: arrestata

Proveniva da Barcellona ed era diretta a Milano. Tra i bagagli, caricati su un autobus low cost, un chilo di droga, in particolare di ketamina, nota anche come “ice crystal”, nascosta tra i barattoli delle creme. E' stata bloccata dalla guardia di finanza una donna italiana, in partenza dal terminal dei pullman di corso Vittorio a Torino. La droga del valore di 40mila euro, è sequestrata e la donna arrestata e condotta al carcere Lo Russo e Cotugno.

Le fiamme gialle sono andate a colpo sicuro perché, nel corso di controlli ordinari all'aeroporto di Caselle, avevano già osservato la donna effettuare numerosi viaggi da e per l'estero con ingenti somme di denaro. Così, hanno ricostruito i vari spostamenti eseguiti dalla donna fino a individuarne il rientro sul territorio italiano, a bordo di un autobus proveniente da Barcellona. Quando è arrivata a Torino, con l’ausilio di Zac, un pastore belga di razza Malinois addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti, hanno individuato lo stupefacente tra i bagagli e l'hanno arrestata.