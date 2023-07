Nuova legge elettorale, via libera dal consiglio regionale. Premio di maggioranza e parità di genere

Approvata nel pomeriggio di venerdì 7 luglio la nuova legge elettorale del Piemonte. Il Consiglio regionale, presieduto da Stefano Allasia e alla presenza del presidente della Regione, Alberto Cirio, ha dato il via libera al provvedimento con 31 sì, 10 astenuti, 2 contrari. Un voto frutto dell'intesa fra maggioranza e opposizioni che ha evitato la maratona che si prevedeva dopo che le minoranze avevano presentato 530 richieste di inversione dell’ordine del giorno.

Cambia il sistema elettorale: 40 seggi sono attribuiti con sistema proporzionale in liste circoscrizionali concorrenti e 10 invece con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali abbinate al candidato Presidente. Il premio di maggioranza determina che alla coalizione vincente vada

almeno il 55 per cento dei seggi, ovvero 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45 per cento dei voti validi. Almeno il 60 per cento dei seggi,

cioè 30, in caso di vittoria uguale o superiore al 45 per cento e inferiore o uguale al 60 per cento dei voti validi. Infine almeno il 64 per cento dei seggi, quindi 32, in caso di vittoria con percentuale uguale o superiore al 60 per cento dei voti validi.

La proposta di legge sulle 'Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale'' disciplina, con l'articolo 8, la supplenza dei consiglieri assessori, apportando la prima novità di rilievo poiché sancisce l'incompatibilità tra le funzioni di assessore e quelle di consigliere che dalle prossime elezioni determineranno la sospensione dalle funzioni di consigliere per il periodo in cui si svolgono quelle di assessore.

Le circoscrizioni elettorali risultano immutate rispetto alle attuali. L'articolo 13 individua le soglie di sbarramento: le coalizioni devono ottenere almeno il 5 per cento dei voti validi, mentre potranno entrare in consiglio regionale le liste che singolarmente abbiano conseguito un risultato superiore al 3 per cento.

L'articolo 14 norma, poi, la parità di genere, altra importante novità del testo, stabilendo che nessuno dei 2 sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati, tenendo inoltre conto dell'alternanza fin dove possibile. Viene introdotta la preferenza di genere permettendo all'elettore di esprimere fino a 2 preferenze, con annullamento della seconda in caso di preferenze per candidati dello stesso sesso.

Nelle interviste le voci degli esponenti di maggioranza e opposizione al termine del voto:

Michele Mosca , Lega

, Lega Raffaele Gallo , Partito democratico

, Partito democratico Paolo Bongioanni , Fratelli d'Italia

, Fratelli d'Italia Sarah Disabato, Movimento 5stelle

Servizio di Maria Valeria Vendemmia, montaggio di Andrea Volpe