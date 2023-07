Nuovi sostegni a film e serie TV prodotte in Piemonte

Talento e creatività a volte non bastano per trasformare i sogni in realtà. La produzione di un film o di una serie tv è un lavoro complesso che spesso può bloccarsi all'inizio. Va in questa direzione il nuovo bando lanciato dalla Film Commission Torino Piemonte: 150 mila euro per lo sviluppo di opere da realizzare nella nostra regione. Il finanziamento potrà essere utilizzato per le varie fasi di “partenza”: dalla sceneggiatura alla preparazione di un piano finanziario, fino alle strategie di marketing.

"Ci aspettiamo dei ritorni su due linee principali - spiega Beatrice Borgia, presidente della Film Commission - : continuare a supportare e far crescere il comparto cinematografico piemontese (nuovi talenti e società di produzioni), ma anche attrarre qui nuove società di produzione".

Novità importante per i prossimi due anni il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo per un valore di 700mila euro. Il presidente Francesco Profumo: “La Compagnia tende sempre di più a fare interventi che abbiano un obiettivo: creare una leva finanziaria che consenta di usare risorse ragionevevoli per avere un impatto forte sul territorio. Oggi diciamo che per ogni euro investito dalla Compagnia abbiamo un ritorno sul territorio - che dipende dal tipo di prodizione - tra i 20 e i 40”.