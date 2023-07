Nuovo record in Piemonte, ancora 39 gradi a Isola Sant'Antonio. Ora temperatura in discesa

Il grande caldo di questi giorni dovrebbe dare tregua da venerdì 21 luglio. Le temperature dovrebbero abbassarsi, il record piemontese dei 39 gradi è stato toccato di nuovo a Isola Sant'Antonio nel Tortonese. E per sfruttare i benefici del caldo, gli agricoltori seminano anche coltivazioni subtropicali, come meloni e angurie.

I meteorologi assicurano un miglioramento al Nord: per Torino bollino giallo fino al 20 luglio, mentre dal 21 si torna al verde, cioè nessun rischio. Nel capoluogo sono stati toccati i 34 gradi, ad Asti 35 e a Nizza Monferrato 36 gradi. E in tutta la pianura le temperature sono ancora stabilmente sopra i 33 gradi, anche se la brezza mitiga il sole a picco. Record a Isola Sant'Antonio, 700 abitanti, nel Tortonese al confine con la Lombardia, dove si è arrivati a 39 gradi: il piccolo comune è ancora una volta il più caldo di tutta la regione.

Abituato ormai alla canicola, ha aggiunto ai campi di grano mais zucche anche coltivazioni subtropicali.

Il peggio in Piemonte dovrebbe essere passato, ma è chiaro che la tendenza sarà quella di caldo intenso per lunghi periodi. Un pericolo per anziani e fragili, che dovranno essere tenuti comunque sotto controllo, in particolare per il dosaggio dei farmaci per la pressione, con la raccomandazione di una dieta equilibrata leggera, e soprattutto tanta acqua.

Intervista a Cesare Balduzzi, produttore agricolo