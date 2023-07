Olivola primo Comune piemontese nella rete nazionale nella città dell'olio

Per la prima volta un comune del Piemonte entra nella rete nazionale delle Città dell'olio: è Olivola, in provincia di Alessandria. E sempre nel Monferrato, alla festa del grano di Santa Maria del Tempio, si fa il punto sulla produzione di olio in regione, che convince sempre più imprenditori.

Con il cambiamento del clima, in Piemonte è tornata sin dagli anni Novanta la coltivazione degli ulivi, specialmente nelle province di Alessandra e Asti. La produzione di olio resta bassa, 10 tonnellate all'anno nel 2022, ma sono sempre di più gli imprenditori che vi si dedicano, investendo in ricerca. E la diffidenza è calata.

Nel servizio, le interviste a:

Anita Casamento Aquilino, produttrice olio

Paolo Viarenghi, direttore CIA Alessandria - confederazione agricoltori

Ferruccio Battaglia, docente Istituto Luparia - Rosignano Monferrato