Omicidio alle Vallette, regolamento per droga

La squadra mobile di Torino in tempi record è riuscita a dare una identità all’uomo trovato morto per strada nel quartiere di Lucento-Vallette, ucciso con tre coltellate nella notte di sabato scorso. Si chiama MOUSSA SARRE, avrebbe tra i 18 e i 20 anni, e sarebbe originario del Senegal, o comunque di un paese del centro Africa. Ora gli uomini guidati dal dirigente di Polizia Luigi Mitola aspettano di entrare in possesso delle telecamere di video sorveglianza della zona dove è stato trovato il corpo di Moussa, trafitto al torace e all’addome, con i due dei tre fendenti fatali, e di quelle di corso Potenza angolo corso Toscana, dove ore prima del delitto si era verificata una rissa tra tre giovani uomini vicino a un distributore di benzina. Se è molto probabile che Mousse Sarre è stato ucciso per fatti legati allo spaccio della droga, è da verificare se uno dei tre giovani, coinvolti ore prima nell’alterco, è Moussa; se sì allora la sua morte violenta si potrebbe spiegare con una vendetta o un regolamento di conti tra due persone al momento a piede libero. Ma secondo la squadra mobile i due eventi difficilmente sono legati tra di loro da un nesso di causa effetto. Si attendono comunque le immagini di videosorveglianza, soltanto loro potranno dire di più.