Omicidio Pilla, l'informatico di Vanchiglia morto senza un perché

Il caso mai risolto di Paolo Pilla, informatico torinese ucciso in collina nell'estate del 2011. A oltre dieci anni di distanza restano i misteri attorno alla morte del giovane: uscito di casa dicendo alla madre che sarebbe rientrato in pochi minuti e svanito nel nulla.

La ricostruzione dei fatti

Il corpo sarà ritrovato dopo tre giorni in una fossa, che probabilmente si è scavato lui stesso, nei boschi vicino a una casa che aveva comprato all'asta. I carabinieri scavarono a lungo tra le amicizie, alcune pericolose, di Pilla, senza però riuscire mai a trovare il nome del suo assassino. Se con le sue attività abbia incrociato gli interessi della criminalità organizzata o abbia fatto uno sgarbo a qualcuno che non ha esitato a eliminarlo avrebbe potuto chiarirlo un pentito della ‘ndrangheta cui era legato da amicizia. L’uomo però agli investigatori non ha mai voluto dire nulla sul delitto. Così dopo 12 anni resta il mistero e la madre di Pilla, Agata Gagliardi lancia un appello: “Chi sa parli”.

Interviste a Agata Gagliardi, madre di Paolo Pilla, e Marco Bardesono, giornalista Torino Cronaca.