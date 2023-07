Briançon, l'ospedale che parla italiano

Viaggio all'ospedale di Briançon che già nel suo nome richiama la regione "des Escartons" e dunque il forte legame transalpino tra Francia e Italia. Sempre più medici italiani continuano a curare pazienti provenienti anche da molto lontano, in Piemonte, e soprattutto dalla vicina Val di Susa.

Le difficoltà di curarsi oltralpe

Un flusso che non si è interrotto neppure da quando, dopo il covid, curarsi oltralpe è diventato più complicato. Mancando un accordo con la Francia, salvo emergenze, bisogna chiedere l'autorizzazione preventiva all'ASL di provenienza, che poi rimborsa se non è in grado di offrire una prestazione analoga nei tempi determinati dalla classe di priorità indicata sulla ricetta. Una trafila che molti, in arrivo dalla Val Susa, rinunciano a fare. Vengono direttamente a Briançon, un po' per abitudine, un po' perché a fronte di tempi d'attesa celeri sono disposti ad affrontare di tasca propria costi, che dicono essere comunque contenuti.

Il Trattato del Quirinale

I pazienti italiani sono benvenuti in città, assicura il sindaco, Arnaud Murgia, anche lui di origini italiane, ma ci sono grandi difficoltà e la questione va risolta. A migliorare la situazione, dice, potrebbe aiutare l'applicazione del Trattato del Quirinale.

Servizio di Francesca Nacini; montaggio di Paola Messina



Interviste a: Chiara Pescarmona, anestesista Ospedale Briançon; Giacomo Serboli, ginecologo Ospedale Briançon; Arnaud Murgia, sindaco di Briançon