Ex ospedale Maria Adelaide, le incognite della vendita a privati

Pronto per le Universiadi 2025. Anzi no da trasformare in studentato. Oppure almeno in parte in ambulatorio. L'ex ospedale Maria Adelaide di Torino in Lungo Dora Firenze, chiuso da otto anni, è in vendita e le trattative sono in corso. Di due partecipanti all'asta per l'alienazione ne è rimasto solo uno. E ora è atteso a breve un parere di congruità sull'offerta, per procedere. La struttura non rientra più da tempo nei piani dell'ASL, nè quella proprietaria, Città della Salute, nè quella di zona, Città di Torino. E non è stata inclusa nella mappa delle case di comunità da attivare con fondi PNRR. Prima che si definisca la sua nuova destinazione si è dunque riaccesa la battaglia del quartiere per non perderla.

“Riapriamo il Maria Adelaide”

L'agguerrito Comitato “Riapriamo il Maria Adelaide”, che da anni raccoglie firme, chiede resti pubblico, a beneficio delle fasce più deboli dei quartieri Aurora e Vanchiglia. La Circoscrizione 7 ha approvato una mozione per avanzare ufficialmente a Regione e ASL la richiesta che almeno mille metri quadrati vengano destinati a poliambulatorio. A favore di questa ipotesi la presenza di un'intera ala, sul retro, più recentemente ristrutturata. E il vincolo a uso sanitario presente nel piano regolatore. Bisognerà però aspettare l'esito delle trattative con i possibili acquirenti per sapere se la proposta verrà accolta.



Servizio di Francesca Nacini; immagini di Luciano Gallian; montaggio di Marco Rondoni

Interviste a: Mariangela Rosolen, attivista "Riapriamo il Maria Adelaide"; Jacopo Calzi, attivista "Riapriamo il Maria Adelaide" e Manituana