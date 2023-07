Ospedale di Ivrea, il tempo delle scelte: ex Montefibre o area Ribes?

Il nuovo ospedale di Ivrea. Dopo le consultazioni dei sindaci dei Comuni interessati, la decisione finale sul progetto è attesa dalla Regione entro fine luglio. A settembre l'Inail, che mette 140 dei 180 milioni necessari per la realizzazione dell'opera, dovrà appaltare la progettazione. Tempo scaduto, dunque, la Regione deciderà entro le prossime settimane.

L'ipotesi ex Montefibre

Due sono le aree che si contendono il nuovo ospedale: l'ex Montefibre di Ivrea, un'area già urbanizzata e sostenuta dai Comuni a sud della città, e al servizio della quale potrebbe essere costruito un nuovo casello autostradale a San Bernardo d'Ivrea.

L'ipotesi area Ribes

La seconda ipotesi è la zona Ribes, preferita dall'Alto Canavese. Un'area agricola sulla quale però c'è l'opposizione di Coldiretti. Gli imprenditori agricoli, in particolare, lamentano non solo il consumo di suolo, in un'area coltivata prevalentemente a mais. Ma anche il rischio idrogeologico: sono in molti a ricordare gli straripamenti periodici della Dora Baltea.