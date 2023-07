Ottant'anni fa, a Cuneo, il discorso di Duccio Galimberti

E' perenne il ricordo del discorso di Duccio Galimberti. Là dove lo pronunciò, sul balcone di casa, affacciato sulla piazza che ha preso il suo nome, ci sono un microfono e la sua foto: in doppiopetto e cravatta e con lo sguardo che sembra rivolto al futuro. "La guerra continua fino alla cacciata dell'ultimo tedesco, fino alla scomparsa delle ultime vestigia del regime fascista".

Parole che l'avvocato presto diventato eroe nazionale scandisce all'indomani della fine del governo di Benito Mussolini, esattamente ottant'anni fa.

Un discorso a braccio, ricostruito attraverso testimonianze e, ora, scritti ritrovati a Casa Galimberti. Un'arringa piena di consapevolezza e coraggio - sottolinea l'Associazione nazionale Partigiani - che pone le basi per la nascita della Resistenza al nazifascismo nel Cuneese. Nello studio di Galimberti nasce una delle prime formazioni di partigiani - Italia libera, ispirata all'ideologia del partito d'Azione - che si riunisce un mese e mezzo più tardi alla Madonna del Colletto, sopra Valdieri. Molte altre, poi, si diffondono nel Nord Italia.

Fatti rievocati il 25 aprile con la visita a Cuneo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che stasera il Comune torna a ricordare. Appuntamento alle 21,30 in piazza Galimberti per lo spettacolo dell'Accademia teatrale Giovanni Toselli che fa rivivere la vita di Duccio e il mondo che lo ha influenzato. Previsti anche l'intervento dell'Istituto storico della Resistenza e di un'attivista della Resistenza iraniana.

L'evento è ad accesso libero senza prenotazione.