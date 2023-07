Dai sogni alla realtà, Piemonte terra di film e serie tv

L'ultimo esempio è Amanda, il film di Carolina Cavalli che dopo aver spopolato a Venezia, in questi giorni è uscito in sala negli Stati Uniti. A finanziarlo, nelle fasi iniziali, è stato proprio il fondo sviluppo per lungometraggi e serie tv promosso da Film Commission Torino Piemonte e Regione. Il bando 2023/2024 è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con la media partner della TGR Piemonte e del Centro di Produzione Rai di Torino.

In quattro anni di storia l'iniziativa ha aiutato decine di idee a trasformarsi in realtà. Tra le storie c'è quella di Giorgio Ferrero e Donato Sansone, due giovani registi che stanno sperimentando di persona l'importanza del fondo: l'accesso, lo scorso anno, ha finanziato la scrittura del loro primo film. Ecco perchè Film Commission ha affidato a loro il cortometraggio che da oggi lo promuove: “Wanna get a coffe?”

Interviste: Giorgio Ferrero, regista; Donato Sansone, regista