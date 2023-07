Da Torino a Cuneo, da Ivrea a Novara. Dieci nuovi ospedali per ridisegnare la sanità piemontese

Cambieranno il volto della sanità del Piemonte: sono i dieci ospedali - quasi tutti finanziati da fondi statali Inail, un miliardo e 600 milioni di euro che la Regione è riuscita a negoziare con Roma - che vedranno la luce nei prossimi anni. Anche se non senza fatica, tra le lungaggini della burocrazia e il rialzo dei prezzi che ha mandato in stallo diverse gare.

A Torino gli interventi in cantiere sono due: il nuovo ospedale della zona Nord-Ovest, che sorgerà nell'area giostre adiacente al parco della Pellerina, e per il quale è atteso a giorni il bando per la progettazione, e poi il Parco della Salute, che dovrebbe accorpare Molinette, Sant’Anna, Regina Margherita e Cto, un'opera centrale ma incagliata proprio per gli aumenti delle materie prime. Per questo è stato nominato un commissario straordinario, Marco Corsini, che ha il compito di trovare una soluzione entro novembre per non far fallire la gara. Difficoltà analoghe a quelle della Città della Salute di Novara: il bando è appena stato prorogato, anche con un allungamento delle rate proprio per venire incontro alle imprese interessate.

Sono più avviati i due progetti che riguardano il Cuneese: il nuovo ospedale di pianura di Savigliano-Saluzzo-Fossano, che sorgerà alle porte di Savigliano e di cui a settembre partirà la progettazione, e poi il nuovo ospedale di Cuneo città, in frazione Confreria, che sostituirà il Santa Croce e Carle e che dovrebbe essere realizzato con un partenariato pubblico-privato.

L'unico cantiere attualmente in corso, invece, è quello di Nizza Monferrato, per il nuovo ospedale della Valle Belbo: qui i lavori sono ripresi a gennaio 2023 dopo uno stallo di oltre un decennio.

E mentre nella cintura torinese si è deciso che il futuro ospedale unico dell'Asl To5 sarà a Cambiano, altrove il dibattito per definire i siti è ancora in corso. A Ivrea se la giocano l'area ex Montefibre e il comune di Pavone Canavese. Ad Alessandria la Regione ha individuato l'area Borsalino nel quartiere Galimberti ma si attende l'ok definitivo.

Non ovunque, infine, sorgeranno strutture nuove. A Vercelli si è deciso per la ricostruzione, a lotti, dell'ospedale esistente. Anche nel Vco - non senza polemiche - il consiglio regionale ha bocciato l'idea di un nuovo ospedale unico a Ornavasso: verranno invece ristrutturati i plessi attuali di Verbania e Domodossola.

