Partenze, un sabato da bollino rosso

Autostrade dei Fiori, il personale interviene per far fluire il traffico dei veicoli, qualche rallentamento verso le mete vacanziere, soprattutto Liguria. Ma ora non sono stati segnalati particolari disagi anche se Anas ha diramato il bollino rosso per questo week end sulle autostrade dirette al mare.

Piemonte, bollino rosso in autostrada

Polizia stradale che effettua i controlli al casello Direzione Savona. Le pattuglie presidieranno per tutta la giornata, stanotte e domani. Si continuano a dispensare i consigli, tra le maggiori cause di incidenti l'alta velocità e l'uso dei telefonini. Secondo le previsioni di Anas Il traffico si intensificherà nel pomeriggio inoltrato.

Piemonte, attesi viaggiatori nelle stazioni

Ci spostiamo alla stazione di Torino Porta Nuova sono un popolo in aumento i viaggiatori che utilizzeranno il treno. Controlli della polizia lungo la stazione e sui treni. Le previsioni parlano di 75 milioni di turisti che in Italia utilizzeranno treni reghonali e alta velocità. Raggiungono Liguria, il sud Italia ma anche montagna.

Nel servizio l'intervista a Andrea Concas, Polizia Stradale Cuneo