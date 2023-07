Pazienti piemontesi, medici anche. Viaggio all'ospedale di Briançon

Non è stato ancora trovato un accordo tra Italia e Francia sulla sanità transfrontaliera. Siamo stati all'ospedale di Briançon dove, nonostante le difficoltà, sono tantissimi i pazienti piemontesi. A curarli trovano sempre più spesso medici italiani. Per far ordine basterebbe applicare il trattato del Quirinale, dice il sindaco della città.

Medici italiani

Il dottor Serboli e il dottor Aveta lavorano all'ospedale di Briançon, poco oltre il confine tra Piemonte e Francia, dove circa un medico su quattro viene dal nostro Paese. “Ho trovato un ambiente con qualche italiano, poi via via se ne sono aggiunti sempre di più”, racconta Serboli. Per loro quella transfrontaliera è stata una scelta professionale.

Pazienti italiani

Per i tantissimi, soprattutto dalla Val di Susa, che vengono da sempre a curarsi qui, un'abitudine cui è difficile rinunciare. Per vicinanza e qualità dei servizi. Eppure adesso è diventato più complicato. Mancando un accordo con la Francia, salvo emergenze, bisogna chiedere l'autorizzazione preventiva all'Asl di provenienza, che poi rimborsa se non è in grado di offrire una prestazione analoga nei tempi determinati dalla classe di priorità indicata sulla ricetta. Una trafila che molti rinunciano a fare. Vengono direttamente. Anche a proprie spese. Pur di aspettare meno. Le liste d'attesa, in Francia, sono inferiori.



Il trattato del Quirinale

Il costo è spesso molto contenuto ma il problema è noto. E per questo si sta cercando una soluzione da entrambi i lati del confine. Entro settembre si saprà se arriveranno fondi europei ad hoc. Ma per il sindaco di Briançon c'è anche un'altra via ed è il trattato del Quirinale. “Spero veramente che l'applicazione del trattato del Quirinale. Confidiamo in una sua rapida applicazione dice. Per una cooperazione che è auspicabile tra due Paesi fondatori dell'Unione Europea”, dice Arnaud Murgia, sindaco di Briançon.