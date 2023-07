"Più dignità per i migranti"

Chiede dignità, rispetto per i diritti dei rifugiati e delle persone che se ne occupano, il sindacato di polizia della CGIL. In prima linea, con i sindacati uniti di CGIL, CISL e UIL, per cercare di cambiare una situazione che gli agenti hanno sotto gli occhi quotidianamente. Politiche sull'immigrazione critiche con connessi servizi di polizia, gestione dei CPR e degli sportelli unici

Le parole di Nicola Rossiello, segretario Generale del Sindacato di Polizia della Cgil Piemonte: “Servono interventi equilibrati, di ampio respiro, capaci di restituire dignità agli stranieri, agli operatori di polizia, ai cittadini del nostro Paese, molti dei quali ignorano le logiche e i meccanismi di funzionamento dell'apparato burocratico nella sua complessità”

Chi oggi è appena arrivato in Italia e a Torino e chiede la protezione internazionale si trova a dover affrontare le stesse code estenuanti dei mesi scorsi. La sede di corso Verona è ancora in parte inagibile. Una situazione che va avanti da tempo e che i sindacati chiedono di sbloccare senza più rinvii

Servizio di Silvia Bacci, riprese di Guido Cravero, montaggio di Tiziano Bosco. Intervista a Nicola Rossiello, segretario Generale del Sindacato di Polizia della Cgil Piemonte