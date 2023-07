Mondo convenienza, incontro in Prefettura

Quinto giorno consecutivo di sciopero degli addetti di Mondo convenienza, con presidio davanti ai cancelli del magazzino di Settimo Torinese. Dopo le tensioni di ieri, quando i lavoratori sono stati portati via di peso dagli agenti della Questura di Torino, oggi pomeriggio in Prefettura è previsto un incontro tra l'azienda e i rappresentanti sindacali. La richiesta è che venga applicato il contratto nazionale della logistica al posto di quello delle pulizie, con tutti i riconoscimenti conseguenti in termini di diritti, stipendio e sicurezza.

Montaruli: “Via i violenti di Askatasuna”

"I lavoratori Mondo convenienza a Torino allontanino i violenti di Askatasuna e i facinorosi che provano a strumentalizzare la loro protesta" a dichiararlo è la vice capogruppo di FDI alla Camera Augusta Montaruli, a seguito delle tensioni di questi giorni. "Rivendicare condizioni adeguate è legittimo - prosegue Montaruli - ma i lavoratori non permettano ai centri sociali di sporcare la protesta per fini che nulla hanno a che vedere con la difesa del lavoro. Da troppo

tempo assistiamo ai tentativi di una minoranza violenta di intestarsi battaglie per poi trarne un tornaconto".