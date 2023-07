Presidio precari davanti alla Raspini a Scalenghe

Secondo giorno di sciopero ai cancelli dell'azienda agroalimentare Raspini di Pinerolo. Ieri sera i carabinieri hanno sgomberato il presidio, come si vede dalle immagini, e stamattina i lavoratori sono tornati a protestare.

Chiedono l'assunzione dei lavoratori interinali, attualmente messi a disposizione da Adecco, e un aumento di salario di 200 euro netti mensili e contestano "il licenziamento illegittimo" di due lavoratori iscritti ai Cobas.

La battaglia dura da oltre un anno. L'ultimo episodio risale al 16 maggio e aveva portato a un incontro in prefettura il 23 maggio.

"Da ieri - scrive il Si Cobas in una nota - come già in occasione dei precedenti agitazioni e mobilitazioni sindacali dei lavoratori Raspini, la fabbrica è militarizzata: il padrone ha paura e chiama prefettura e questura, pronte a mobilitare altri carabinieri in assetto antisommossa per intimidire operai e studenti dai cancelli".