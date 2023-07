Gran caldo e bel tempo, ma occhio ai rovesci in montagna

Domenica all'insegna del caldo e del bel tempo in Piemonte. Possibili locali addensamenti solo nel pomeriggio, sui settori montani. In particolare, su Alpi Marittime, Alpi Cozie e Alpi Graie. Temperature massime in aumento, comprese fra i 29°C di Cuneo e i 35 di Alessandria. A Torino previsti 33°C.