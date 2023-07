Le previsioni: oggi rischio temporali, poi arriva il gran caldo

Tra la serata di oggi e le prime ore della mattinata di sabato, un nuovo impulso instabile di origine atlantica causerà la formazione di rovesci e temporali sparsi in estensione dalle Alpi alle pianure del medio-alto Piemonte, risultando ancora localmente intensi, specie tra Torinese, Vercellese, Novarese e Verbano-Cusio-Ossola. A seguire, la situazione meteorologica tornerà via via più stabile, complice il graduale rinforzo dell’anticiclone subtropicale che favorirà generali e ampie schiarite dal pomeriggio di sabato e per almeno i prossimi quattro giorni.

Il fine settimana

Weekend che quindi trascorrerà all’insegna di condizioni più soleggiate, salvo addensamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane sulle Alpi e con temperature in deciso rialzo fin verso i 31-33°C sabato e 33-35°C nel pomeriggio di domenica, con quota dello zero termico che si posizionerà oltre i 4500 metri.