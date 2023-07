Il grano piemontese in balia della guerra

Continua la protesta degli agricoltori ad Alessandria per il prezzo del grano ancora troppo basso. Una situazione che potrebbe diventare ancora più instabile con lo stop della Russia all'accordo sulle esportazioni del frumento ucraino.

La trebbiatura è finita da pochi giorni, il grano è nei silos ed è pronto per essere venduto. E’ una fase decisiva per le aziende di Alessandria, la prima provincia italiana per produzione di frumento. Ma lo stop della Russia all’accordo sul grano ucraino rischia di scatenare di nuovo il caos sui mercati.

Prezzo del grano ai minimi, i timori degli agricoltori

In questo momento il prezzo è ai minimi: 10 chili di grano costano quanto due caffé. Troppo poco secondo gli agricoltori alessandrini: per la terza settimana di fila hanno detto no alla quotazione che avviene ogni venerdì alla Camera di commercio.

Fabio Bruno, titolare azienda agricola: “In questo modo non si può andare avanti perché c’è troppa differenza e noi non abbiamo una garanzia, non abbiamo niente in mano, dobbiamo sempre sperare che tutto vada bene che i prezzi delle materie prime siano più bassi, però non si può andare avanti solo sullo sperare”.

Senza il grano ucraino i prezzi sono destinati a salire, a danno però dei paesi poveri - dove si rischia una nuova crisi alimentare - e dei consumatori. Già adesso, secondo Coldiretti, il ricarico tra il prezzo di partenza della materia prima e il prezzo finale di una pagnotta è del 1450%. Colpa della speculazione che avviene lungo tutta la filiera, a discapito degli anelli deboli: l'agricoltore e il consumatore finale, appunto.

Mauro Bianco, presidente Coldiretti Alessandria: “La borsa di Torino ha avuto un sussulto in salita già l’ anno scorso il prezzo del grano era salito in modo importante ma a fronte di una guerra e noi non possiamo permetterci che una coltura come il grano importantissima per Alessandria possa vivere di speculazioni non dovuti alla vera qualità del nostro prodotto”.

E’ per questo che Coldiretti chiede a tutte le parti in causa, produttori, industriali e rivenditori, di stringere accordi di filiera per tutelare il territorio in un momento così difficile.

Servizio di Marco Procopio, interviste a Fabio Bruno, titolare di azienda agricola; Mauro Bianco, presidente Coldiretti Alessandria.