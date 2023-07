Primo giorno di lavoro per Juve e Toro segnato dalle incertezze

Applausi e autografi come di rito nel primo giorno di lavoro ma per Juve e Toro è stato un debutto segnato dalle incertezze. Lo raccontano gli applausi con i quali i tifosi bianconeri hanno accolto l'arrivo di Dusan Vlahovic al J Medical.

Cori di incoraggiamento ma anche preghiere a restare in bianconero. Il serbo, reduce da una stagione in chiaroscuro, è uno dei pezzi pregiati del mercato e potrebbe essere scarificato per fare cassa in una stagione che si annuncia avara di introiti europei. Chi potrebbe partire davvero - e la Juve non alzerebbe di certo le barricate - è Paul Pogba, reduce da un week-end in Arabia Saudita e tentato dalle sirene milionarie dei petrodollari. Intrecci dai quali scaturirà la Juve che si presenterà ai nastri di partenza del campionato a fine agosto.

Oggi intanto da Roma è rimbalzata la notizia che l'ex presidente bianconero Andrea Agnelli è stato condannato in primo grado ad altri sedici mesi di inibizione per la manovra stipendi, un giudizio che non avrà però alcun effetto per la Juve già uscita dal procedimento grazie al patteggiamento.

Ma i primi a iniziare la stagione 23-24 sono stati i granata che si sono ritrovati di buon'ora al Filadelfia. Qui, il più acclamato tra i tifosi che hanno atteso l'arrivo dei giocatori è stato l'olandese Peer Schuurs. La sua volontà di vestire ancora il granata almeno per una stagione è nota, ma uscendo nelle poche battute scambiate coni tifosi ha lasciato intendere di non esserne per nulla certo. Cairo pretende almeno trenta milioni e qualcuno all'estero potrebbe decidere di investirli.