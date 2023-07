Produzioni cinematografiche, indotto milionario per il Piemonte

Un anno fa le spettacolari scene di Fast and Furious X animavano il centro di Torino. Produzione cinematografica sicuramente appariscente, ma solo una delle molte ospitate in Piemonte negli ultimi tre anni. Senza considerare spot e opere minori, soltanto lo scorso anno la nostra regione è stata la casa di 16 film e 12 serie tv. “Nel 2022 solo queste produzioni - spiega il direttore della Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera - hanno portato una ricaduta economica immediata di 24 milioni di euro: metà di stipendi al personale, l'altra noleggi e strutture ricettive”.

Da settore di nicchia a piccolo comparto industriale. Torino e il Piemonte non vengono più scelti solo per le splendide location e la perfetta accoglienza logistica, bensì anche per le figure professionali, altamente specializzate nel campo cinematografico. “Una volta si doveva andare via per fare cinema, ora è realistico rimanere qui in Piemonte. Anzi, soprattutto i più giovani si stanno concentrando su Torino perché c'è un combinato di centri di formazione importanti (dall'Accademia al Politecnico) e la possibilità concreta di rimanere a lavorare qui”.

Il futuro sembra andare nella direzione delle grandi produzioni internazionali. L'esperienza di Fast and Furious X e The King's man lo dimostra. “Anche le grandi produzioni americane e inglesi hanno scoperto la grande potenzialità di questo territorio di saper ospitare anche le produzioni più complesse. C'è un grande amore per il cinema, ma anche grandi professionalità”.