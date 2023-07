Riparte la stagione della Reale Mutua: obiettivo promozione in A1

La Reale Mutua Basket riparte, forte della Serie A1 accarezzata per la seconda volta in 3 anni. La squadra c'è, la voglia di volare alto pure. Per conquistare l'élite del basket italiano. E' lo spirito con cui la società ha dato il via alla nuova stagione. Qualche aggiustamento in dirigenza e continuità sul parquet. Così il residente, David Avino: “bisogna costruire per fare un passo importante. E' quello che stiamo facendo con la conferma di Coach Ciani alla guida nei prossimi tre anni di Torino, una riconferma del capitano ed una riconferma del nocciolo duro, degli italiani”.

Basket, Reale Mutua Torino e la promozione in A1: le concorrenti secondo coach Ciani

Si riparte quindi da Franco Ciani, del gruppo storico, dal capitano Niccolò De Vico, assente per infortunio nella serie contro Pistoia, dal nuovo acquisto l'americano Keondre Kennedy, dal ritorno a Torino dopo 4 anni di Marco Cusin. I gialloblu sono candidati alla promozione. Servirà la spinta di un Pala Gianni Asti che nei playoff ha dato il meglio di sé, anche perché la concorrenza è a dir poco numerosa, secondo coach Ciani: “Verona e Trieste stanno facendo delle cose importantissime, le non promosse, Cantù, Treviglio, Udine, Forlì, questa bomba emozionale che è Trapani, penso a Rimini con investimenti aumentati rispetto all'anno scorso, abbiamo già indicato 7-8 nomi. Saliranno 2, siamo già in tanti. Dalla torre servirà buttarne uno per volta senza farsi buttare giù”.

