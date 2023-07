Agriturismi, si cambia. Il km zero diventa da asporto

Reso possibile durante la pandemia, diventa permanente l'asporto per gli agriturismi piemontesi. È la principale novità del nuovo Regolamento approvato dalla Giunta regionale.

Settore in crescita

Il settore in Piemonte nel 2022 ha fatto registrare +7 per cento di strutture e posti letto rispetto al 2019 concentrate prevalentemente sul territorio delle colline del Piemonte nell'area sud est della regione. Il 45 per cento nella zona delle Langhe Monferrato Roero e circa il 19% nell'Alessandrino. I movimenti turistici negli agriturismi hanno registrato oltre 220mila arrivi nel 2022 e quasi 500.000 pernottamenti con un tempo medio di permanenza di 2,2 notti.

Servizio di Maria Valeria Vendemmia; immagini di Guido Cravero.

Interviste a: Tatiana Altavilla, responsabile Terranostra Coldiretti; Monica Goy, titolare agriturismo