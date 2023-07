Rifugiati politici, l'italiano s'impara a Palazzo Madama

Sono 600 i posti disponibili nel progetto Sai per rifugiati politici che studiano l'italiano. Le lezioni si svolgono a Palazzo Madama perché in questo modo, dice l'assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, “si va oltre l'insegnamento della lingua italiana per realizzare una didattica integrata con attività museali, ampliando così le competenze traversali dei rifugiati politici”.

Lezioni anche al Polo del '900

Presto le lezioni si terranno anche al Polo del ‘900. Questa è la novità di quest'anno e dei prossimi due: la collaborazione tra il servizio stranieri e il centro interculturale della città, i centri provinciali per l'istruzione per adulti, la rete musei cittadini e altre istituzioni culturali, al fine di garantire l'offerta culturale più vicina ai luoghi di vita delle persone. Nei mesi invernali, dicono dall'assessorato al Welfare, l'esperienza ad altre realtà museale che hanno già aderito, Museo del Risparmio, di Arte Orientale, Archivio storico della Città di Torino, Museo Pietro Micca, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Musei Reali, Mufant e Museo del Risorgimento.

Lingua attraverso la bellezza

“Grazie alla collaborazione con la rete museale - dice l'assessore Rosatelli - viene valorizzato il ruolo della cultura come risorsa di benessere e inclusione per ogni persona. Il rafforzamento delle competenze linguistiche diviene parte di un percorso più ampio di crescita personale, verso la costruzione di una piena cittadinanza”.

Immagini Guido Cravero - Montaggio Benedetto Mallevadore