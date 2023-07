Rodi in fiamme, la vacanza trasformata in odissea. VIDEO

Un incubo per oltre 30mila turisti in vacanza a Rodi. L'isola greca brucia. Giovedì è scoppiato un incendio nella parte a sud e da ieri la situazione è diventata incontrollabile.

E' partito l'ordine di evacuare le strutture turistiche. In 30 mila si sono riversati sulle strade. Chi non è riuscito a prende un pullman o a chiedere un passaggio in auto, si è messo in cammino sulla strada.

E' il caso del piemontese Luca Poma, a Ivrea Comandante dei vigili del fuoco, a Rodi da ieri mattina in vacanza con famiglia e amici.

Una vacanza subito interrotta. Abbiamo camminato per venti chilometri, con i soli vestiti che avevamo indosso, perché siamo letteralmente scappati dall'albergo, lasciando valige e oggetti personali, ci racconta.

Questa notte dormiremo in spiaggia come molti altri. Si spera, ci dice ancora, in un volo che ci riporti in Italia.

L'emergenza, dal racconto di Luca Poma, sarebbe stata sottovalutata dalle autorità greche. Noi non abbiamo ricevuto alcuna assistenza. Ed è un rimpallo di responsabilità tra chi potrebbe fare qualcosa.

Dal Piemonte segue tramite la Farnesina la situazione la categoria Confesercenti dei tour operator ma le notizie che arrivano sembrano insufficienti.

Intanto da Rodi gli albergatori invitano a non andare nell'isola, per l'incendio e per il fatto che le altre strutture sono tutte sold out.

Nel servizio le interviste con Luca Poma, comandante dei Vigili del fuoco di Ivrea, e Irene Ciccarelli di Confesercenti.