Stagionali della frutta, ora la rete di accoglienza funziona

Non ci sono più gli accampamenti in città, il ghetto, la baraccopoli. Poche decine gli stranieri nel parco Gullino di Saluzzo.

Funziona il protocollo con la Prefettura: istituzioni, forze dell'ordine, aziende e Caritas insieme per l'accoglienza, in un territorio che conta l'80% delle aziende della frutta della provincia di Cuneo in pieno periodo di raccolta. La Rete di accoglienza diffusa coinvolge dieci comuni, gli altri si organizzano diversamente.

Ma alla Caritas di corso Piemonte, davanti al Vescovado, l'impegno non basta. 12 lavoratori stagionali dormono qui, è aperto un ambulatorio. La mensa serve 150 pasti ogni sera, 80 a pranzo, in tutto solo di pasta oltre 500 kg al mese.

I volontari lanciano un appello: servono scarpe, pantaloni da lavoro, coperte, magliette, ed anche generi alimentari.

servizio di Caterina Cannavà - montaggio di Claudio Secco

Interviste a: Mario Dotto, Coldiretti Saluzzo; Carlo Rubiolo, Caritas Saluzzo