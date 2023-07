Scatta il grande esodo ma non è per tutti: "I soldi non bastano"

Incognita vacanze per i torinesi, questa estate, tra rincari e incertezze dovute al clima e alla guerra. Non tutti andranno in ferie. Mancano i soldi. i rincari si avvertono pure nel comparto stesso dei viaggi, il low cost di fatto non esiste più: “Si parla certe volte anche di un 30-40% di aumento. Soprattutto sui voli e sui trasporti in generale”, spiega Irene Ciccarelli, presidente di Assoviaggi Piemonte - Confesercenti.

La Smat, la Società Acque Torino, ha un algoritmo, collaudato in vent’anni, che permette di calcolare il numero di utenze attive. Il dato non è ancora preciso perché in città, Torino e negli altri 290 comuni di competenza della Smat, ci sono gli alberghi dove i turisti usano l’acqua. In un prossimo futuro, grazie a un progetto finanziato con i fondi del Pnrr, si potrà avere un dato più selettivo.

Intanto i tour operator stanno già lavorando per e vacanze d’inverno. Una vacanza alle Maldive può arrivare a 5 mila euro, se acquistata a fine luglio. Ma l’incertezza regna tra rincari, guerra e cambiamenti climatici. Il comparto è destinato a cambiare ancora. E forse diventerà un lusso come nel passato.