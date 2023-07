Scontri ai cantieri Tav. Cirio: "I responsabili paghino i danni, anche al turismo in Valsusa"

Il giorno dopo il doppio assalto, ieri domenica 30 luglio, ai cantieri dell'Alta velocità in Valsusa parte la conta dei danni da una parte, e dall'altra l'analisi dei filmati girati delle forze dell'ordine durante le tensioni con i No Tav a Chiomonte e San Didero.

Su oltre 2mila partecipanti alle passeggiate, organizzate nell'ambito del festival Alta Felicità che chiuderà stasera, lunedì 31 luglio, col concerto di M¥ss Keta, sarebbero alcune centinaia quelle che hanno avuto un ruolo attivo negli assalti.

L'iniziativa pensata per mostrare a tutti, spiegavano gli organizzatori, “la devastazione portata in Valsusa dai lavori del Tav Torino Lione” è diventata l'occasione per una prova di forza dell'ala dura del Movimento No Tav. La Digos di Torino sta analizzando i filmati per cercare di dare un nome a chi ha lanciato bombe carte, almeno una molotov e pietre contro le forze dell'ordine poste a difesa dei cantieri. Dal campeggio di Venaus tutti sono partiti a volto scoperto. E' nel corteo, che a Susa ha occupato la stazione per prendere un treno per raggiungere più rapidamente San Didero, che alcuni si sono mascherati prima di far partire gli assalti.

A Chiomonte invece il gruppo, partito direttamente da Venaus, ha sfruttato la boscaglia attorno al cantiere per travisarsi e far partire i lanci contro la polizia.

E ai danni patiti dai cantieri si aggiungono quelli per il turismo in Valsusa: “Mi auguro che tutti questi soggetti vengano soggetti vengano identificati uno per uno e paghino il danno economico che stanno arrecando al nostro Piemonte - attacca il presidente della Regione, Alberto Cirio - Avere oggi migliaia di persone delle forze dell'ordine, cui va tutta la nostra solidarietà è una cosa del tutto inaccettabile”.

Continuano intanto le polemiche sul festival Alta Felicità, dove proseguono concerti e dibattiti, uno oggi lunedì 31 luglio ha in programma anche la partecipazione del sindaco di Venaus, Avernino Di Croce. Il primo cittadino, indagato per delle irregolarità nell'organizzazione della kermesse 2022, ha difeso la scelta di dare l'ok anche quest'anno, prendendo le distanze dalle violenze.

Intervista ad Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte